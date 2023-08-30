Тим Цзю: «Я бы принял бой с Кроуфордом, но его очень трудно победить»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) заявил, что он готов выйти на ринг с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0), хоть и признал, что это очень сложный бой.

«Я бы принял этот бой обеими руками. Я никого не боюсь. Кроуфорда очень трудно победить, очень трудно. Когда я вижу [Джермелла] Чарло, я вижу много пробелов, много дыр. Но Кроуфорд? Не зря он номер один в мире», — сказал Цзю в интервью Fight Hub TV.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.