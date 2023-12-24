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Сегодня, 08:09

Бивол дал прогноз на бой Бетербиева и Смита

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) победит обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе Каллума Смита (29-1). Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Теперь будем ждать поединок Артура с Каллумом Смитом. Твои мысли насчет этого боя?

— Мне видится, что Бетербиев будет в этом бою лучше, чем Смит.

— Почему?

— Потому что Смит не пользуется длиной своих рук. Он подпускает соперников на короткую дистанцию. А это среда Бетербиева, где он хорошо себя чувствует.

Бетербиев должен подраться со Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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