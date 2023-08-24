Боб Арум: «Мейвезер всегда оттягивает бой и ждет, пока от его соперника ничего не останется»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда состоится следующий бой экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона (20-0), а также поделился мнением, состоится ли бой Стивенсона с регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (29-0), дела которого ведет Флойд Мейвезер (50-0).

«Ломаченко отказывается от боя в этом году. Он хочет взять отпуск. Он не может сосредоточиться на бое. Я не думаю, что он специально избегает Шакура. Будет ли Шакур драться в ноябре? Да, это точно. Мы подберем лучшего из возможных соперников, и он будет драться за титул WBC [в легком весе].

Бой с Джервонта Дэвисом? У меня нет никаких соображений. План Мейвезера всегда состоит в том, чтобы растягивать все до тех пор, пока от соперника ничего не останется. Так что я не могу говорить за Мейвезера, и я не могу говорить за «Танка». Я думаю, что это действительно интересный бой, но «Танк», как и я, знает, что в этом бою будет только один победитель, и это будет Шакур", — сказал Арум в интервью Стиву Киму.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре 2022-го не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).