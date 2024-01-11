Боксер Джонсон прокомментировал получение паспорта РФ

Боксер Кевин Джонсон поделился впечатлениями после получения российского паспорта.

«Я словно заново родился! Это новый мой день рождения — 11 января. Помечу его как день моего рождения», — приводит РЕН ТВ слова Джонсона.

Также спортсмен отметил, что планирует остаться в России надолго и уже приступил к изучению русского языка.

«Я никуда не собираюсь уезжать. Пока мне скажут — выметайся. Но это не случится. Нет, нет! Я тут и собираюсь тут остаться. Надолго. Я учу сейчас русский язык, хожу на занятия. Я хорошо понимаю, но плохо еще пишу. Я буду продолжать изучать», — добавил он.

При смене гражданства Джонсон взял отчество «Владимирович». Ранее боксер сообщил, что планирует жить в Самаре и работать тренером.

За время карьеры в профессионалах 44-летний Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью.