Даниэль Кормье — о поражении Нганну от Джошуа: «Это был самый страшный нокаут из всех, что я видел»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) признался, что ему было неприятно видеть, как экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-2) упал в нокаут в бою с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«Это был самый страшный нокаут из всех, что я видел. Джошуа сделал то, что должен был сделать. Мне было очень неприятно видеть, как парень, которого я считаю своим другом, проиграл вот так, но я чувствовал, что Энтони Джошуа вышел на ринг, чтобы отстоять бокс», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.