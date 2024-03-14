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14 марта, 12:40

Тим Цзю назвал бойца, с которым ему было бы сложно драться

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) признался, что ему было бы нелегко выступать с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0), но подчеркнул, что без раздумий подписал бы контракт на бой с ним.

«Я на сто процентов заинтересован в боях с Теренсом Кроуфордом, Эрролом Спенсом и Верджилом Ортисом. Здесь нечего даже спрашивать. Если мне прямо сейчас назовут три этих имени и пришлют контракт, то дайте мне ручку. Я тут же его подпишу, без проблем.
Я думаю, что Кроуфорд заслужил называться первым номером рейтинга pound-for-pound. Так что он бы стал моим самым сложным испытанием. Бой против Ортиса — это был бы безумный поединок. Это было бы кровопролитие. Но я бы сказал, что не для меня. Конечно же, я не испытываю к Верджилу ничего, кроме уважения. Он — воин. Кажется, что Верджил всегда сохраняет здравый рассудок. Если этот бой можно устроить, то, естественно, я обеими руками за», — сказал Цзю Fighthype.

Цзю подерется с Китом Турманом (30-1) 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.

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