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Сегодня, 14:50

Дэвид Бенавидес хочет боя с Биволом: «Вы видели наши спарринги?»

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) уверен, что сможет победить чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Как только я перейду в полутяжелый вес, я хочу подраться с [Артуром] Бетербиевым или [Дмитрием] Биволом. Я очень заинтересован в этом, вы видели наши спарринги [с Биволом]? У нас были отличные спарринги, он отличный парень и отличный боксер, но я — реальная угроза. Я очень хочу быть лучшим. Когда я был молодым и толстым, все говорили, что я никем не стану, отсюда и мой боевой дух», — сказал Бенавидес ES News.

Ранее менеджер Бивола Вадим Корнилов в подкасте Григория Дрозда отметил, что Бивол в спарринге с Бенавидесом «не давал ему больших шансов».

Бокс
Дмитрий Бивол
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