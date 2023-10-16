Лебедев высказался о манере боя Тима Цзю

Бывший чемпион мира в первой тяжелой весовой категории Денис Лебедев высказался о манере боя боксера Тима Цзю.

«По уровню величия сравнивать сына с Цзю-старшим рановато, поскольку он только в начале пути. Но мне нравится, насколько сильно у них похожа манера ведения боя. Порой возникает ощущение, что на ринг вышел не Тим, а сам Костя в свои молодые годы. И хочется верить, что у него все получится. Уверен, Тимофей сделает все, чтобы сравниться с отцом как минимум по количеству завоеванных поясов. Да и сам Костя, думаю, этого хочет. Ведь любой мужчина воспитывает своих детей так, чтобы они стали лучше, чем он сам», — приводит слова Лебедева RT.

Цзю победил Мендосу единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 15 октября в Сиднее, Австралия.