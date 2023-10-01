Флойд Мейвезер оценил победу Альвареса в бою с Чарло: «Он чертовски крутой чемпион!»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) похвалил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2) за его выступление в бою с чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермеллом Чарло (35-2).

«Он чертовски крутой чемпион, и сегодня он проделал просто великолепную работу!» — приводит слова Мейвезера DAZN.

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.