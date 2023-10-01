Мышев считает, что поражение от Валлина может стать встряской для Гассиева

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев поделился мыслями о том, как может развиваться карьера Мурата Гассиева после поражения Отто Валлину.

«Трудно сказать, что делать Гассиеву дальше. Мне кажется, ему приелся бокс. Сказались травмы и набор веса. Нужно понять, насколько он голоден до побед и мотивирован. Есть ли у него мотивация, как в бою с Денисом Лебедевым, когда он рос и был целеустремлен. Поэтому есть два пути — либо это поражение станет встряской, которая покажет, что нужно делать работу над ошибками, менять подготовку и оставаться в этом весе или переходить в другой. Либо, что не за горами его последние бои. Не хочу говорить про завершение карьеры — бои с посильными соперниками ради боев», — приводит «РБ Спорт» слова Мышева.

В поединке на турнире в Турции, который прошел в ночь на 1 октября, Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого боя россиянин потерял титул WBA Inter-Continental.