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Сегодня, 02:57

Фьюри — о нокдауне в поединке с Нганну: «Этого точно не было в сценарии»

Сергей Разин
корреспондент
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Британский боксер Тайсон Фьюри после победы над камерунцем Фрэнсисом Нганну прокомментировал свой нокдаун в третьем раунде.

«Этого точно не было в сценарии. Он очень неудобный боец, сильный панчер, и как боксёр он лучше, чем ожидали. Он дал мне один из самых сложных боёв за последние 10 лет. Нокдаун? Ничего особенного, меня опять зацепили за затылок, я встал. Давно не был в ринге, 11 месяцев, но никаких отговорок, Нганну был хорош. У меня был длинный кэмп, я хочу вернуться домой, отдохнуть, и там посмотрим, что дальше», — сказал Фьюри после поединка.

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он одержал 34 победы и один бой завершил вничью. У Нганну 17 побед в 20 боях UFC. Этот поединок стал для камерунца дебютным в боксе.

Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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