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Сегодня, 17:03

Гассиев не будет оспаривать результат боя против Валлина

Алина Савинова
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Российский боксер Мурат Гассиев не станет оспаривать результат боя против шведа Отто Валлина.

«Апелляции не будет», — приводит ТАСС слова представителя команды россиянина.

В поединке на турнире в Турции, который прошел в ночь с 30 сентября на 1 октября, Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого боя россиянин потерял титул WBA Inter-Continental.

На счету 29-летнего Гассиева 30 побед на профессиональном ринге, 2 поражения, еще один его бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://tass.ru/sport/18910861
Бокс
Мурат Гассиев
Отто Валлин
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