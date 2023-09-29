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29 сентября, 23:00

Гассиев — Валлин: время начала и прямая трансляция боя

Гассиев выйдет в ринг с Валлином 30 сентября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мурат Гассиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Мурат Гассиев выйдет на ринг против Отто Валлина в главном бою боксерского вечера за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе (свыше 91 кг) в субботу, 30 сентября. Поединок состоится на арене отеля «Regnum Carya». Начало — около 23.15 по московскому времени.

Текстовая онлайн трансляция противостояния Гассиев — Валлин будет доступна на сайте «СЭ». Поединок в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на «Первом канале». Начало телеэфира — в 23.15 мск.

29-летний россиянин, который представляет Армению, за карьеру одержал 30 побед и одно поражение. В активе 32-летнего шведа — 25 побед и одно поражение. Титул WBA Inter-Continental принадлежит Гассиеву.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде.

Бокс
Мурат Гассиев
Отто Валлин
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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