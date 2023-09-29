Мурат Гассиев выйдет на ринг против Отто Валлина в главном бою боксерского вечера за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе (свыше 91 кг) в субботу, 30 сентября. Поединок состоится на арене отеля «Regnum Carya». Начало — около 23.15 по московскому времени.

Текстовая онлайн трансляция противостояния Гассиев — Валлин будет доступна на сайте «СЭ». Поединок в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на «Первом канале». Начало телеэфира — в 23.15 мск.

29-летний россиянин, который представляет Армению, за карьеру одержал 30 побед и одно поражение. В активе 32-летнего шведа — 25 побед и одно поражение. Титул WBA Inter-Continental принадлежит Гассиеву.

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