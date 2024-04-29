Генсек Федерации бокса России Кириенко: «Мы довольны результатом на чемпионате Европы»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко подвела итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы в Белграде.

«Сейчас трудно подбирать слова. Мы были настроены по-боевому. Парни четко выполняли свою работу. Молодцы. Мы уже настраивались на девятую золотую медаль, но бой у Джамбулата Бижамова был ровненьким. Я не люблю произносить слово «триумф», пусть это делают другие специалисты. Мы говорим, что мы показали удовлетворительный и хороший результат. Так положено говорить спортивным функционерам. Мы довольны результатом. Мы шли к этому 20 лет. В 2004 году у нас было девять золотых медалей у мужчин, но не было бронзы и серебра», — сказала Кириенко.

По итогам чемпионата Европы сборная России завоевала восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медалей.

Ранее завершились решающие поединки у женщин. Российская команда завоевала три золотые и семь серебряных наград.