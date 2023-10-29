Конор Макгрегор о бое Фьюри — Нганну: «Боже, до чего же силен Франсис»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился эмоциями после боя Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну.

«Дикий бой. Тайсон не причинил ему боли! Нганну нанес прекрасный удар, попав Фьюри в затылок. Тайсон — крутой мужик. У него крепкий подбородок. И, Господи, до чего же силен Нганну», — приводит слова Макгрегора Boxing on TNT Sports.