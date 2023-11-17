Мейвезер проведет реванш с внуком босса мафии Готти III на Супербоуле

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший в своих соцсетях сообщил, что проведет повторный бой против Джона Готти III в феврале 2024 года.

Поединок состоится в Лас-Вегасе во время недели Супербоула, финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) по американскому футболу.

Во время первый боя между Мейвезером и Готти, состоявшегося в июне 2023 года, завязалась массовая потасовка между боксерами и представителями их команд. После остановки боя в 6-м раунде. Готти был недоволен решением судей и после остановки боя набросился на Мейвезера. Драка перенеслась на трибуны и в подтрибунное помещение. Остановить беспорядки удалось только с помощью сотрудников полиции.

46-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Американский боксер одержал 50 побед (27 — нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге. 30-летний Готти III провел 2 боя и в обоих выиграл.