Фьюри — о том, что опередил Роналду в голосовании за звание самого сексуального спортсмена: «Буду хвастаться!»

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал победу в конкурсе за звание самого сексуального спортсмена планеты по версии сайта Ilicit Encounters.

В голосовании Фьюри опередил своего брата Томми, а также многих известных спортсменов, в том числе бойца UFC Конора Макгрегора и футболиста Криштиану Роналду.

«Теперь я буду хвастаться этим в семье. Томми, ты уродливый ублюдок! Как ты мог занять лишь 13-е место? На самом деле хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Всех друзей и родных. Это особенный момент для меня. Я самый сексуальный спортсмен. Как говорится, никогда не говори никогда», — цитирует Фьюри Sportskeeda.

35-летний Фьюри — действующий чемпион мира по версии WBC, провел 35 боев на профессиональном ринге, одержал 34 победы (24 — нокаутом), 1 поединок завершился вничью.