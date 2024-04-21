Муртазалиев: «55 на 45, что Бетербиев победит Бивола»

Чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев оценил шансы Артура Бетербиева на победу в бою с Дмитрием Биволом.

«Артур провел фантастический бой с Каллумом Смитом. Не было ни одного эпизода, где можно было подумать, что с ним что-то не так. Поэтому для меня шансы 55 на 45 в пользу Артура. Фантастический бой, я фанат обоих боксеров, мне очень сильно нравится, как они дерутся. Лучше без прогнозов, просто посмотрю его. Думаю, что это будет нереальный бой», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Поединок Бивол — Бетербиев состоится 1 июня в Саудовской Аравии. Ни один из бойцов не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.