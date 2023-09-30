Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:08

Мышев: «Альварес прошел свой пик, но признаков старения у него нет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев рассказал, кого считает фаворитом в бою между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

«Не могу сказать, что Альваресу нужно дать дорогу молодым. Он находится на своем месте заслуженно и не успел надоесть. Думаю, что Канело будет боксировать и радовать мексиканских фанатов еще несколько лет. Да, наверное, его пик пройден, но я не вижу признаков старения. Он просто набирает вес, меняется его стиль. Возможно, есть износ организма из-за травм, операций и стольких лет в боксе. Чарло, как и Альварес много гоняет, поэтому проблем с переходом в новый вес у него не возникнет. Мне кажется, визуально они не сильно будут отличаться по мощи. Но плюсов в этом весе больше у Альвареса», — приводит «РБ Спорт» слова Мышева.

Поединок между Альваресом и Чарло пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 30 сентября на 1 октября. На счету 33-летнего мексиканца 59 побед, 2 поражения и 2 ничьих в профессиональной карьере. В активе 33-летнего американца 32 поединка, во всех из которых он одержал победы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-my-shev-al-vares-proshel-svoj-pik-no-priznakov-stareniya-u-nego-net/
Бокс
Сауль Альварес
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
25 лет назад «Спартак» победил «Реал» в Лиге чемпионов
«Формула-1» теряет зрителей. Отсутствие интриги — главный кошмар «королевской серии»
В США возможный шатдаун назвали катастрофой для Украины
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
В ДНР сообщили о применении ВСУ химоружия при обстреле под Горловкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведского боксера Валлина не будут наказывать за отказ пожать руку россиянину Гассиеву

Мышев назвал главное преимущество Валлина перед поединком с Гассиевым