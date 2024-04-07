Оскар Де Ла Хойя рассказал, за счет чего Райан Гарсия победит Девина Хейни

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) заявил, что у бывшего временного чемпиона мира по боксу по версии WBC Райана Гарсии (24-1) есть все шансы победить чемпиона мира в первом легком весе по версии WBC Девина Хейни (31-0).

«Райан обладает скоростью, силой, харизмой и, что самое главное, инстинктом убийцы, — сказал Де Ла Хойя Fight Hub TV. — Это уникальные качества для боксера. При правильной стратегии он сможет победить Девина Хейни.

Райан должен понять стиль Девина, изучить его и подготовиться соответствующим образом. Он никогда не должен недооценивать своего соперника. Но я полностью уверен в Райане. Он быстро учится и обладает исключительным талантом».

Гарсия и Хейни должны подраться за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.