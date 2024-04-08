Бетербиев: «Если вы что-то делаете, то обязаны выкладываться на все 100 процентов»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) отметил, что в любом деле важно выкладываться на полную.

«Самый главный принцип в моей жизни — если ты занимаешься каким-то дело, то просто обязан отдаваться ему на 100 процентов. Если я тренируюсь — я должен выложится на тренировке на максимум. Этот принцип является моим ориентиром и в повседневной жизни. Неважно чем я занимаюсь, я все равно буду требовать от себя полной отдачи. Возможно, кому-то это покажется слишком, но того же я жду и от людей вокруг себя», — написал Бетербиев в соцсети X.

Бетербиев и Дмитрий Бивол (22-0) должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.