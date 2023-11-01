Рамазан Исмаилова сообщил, что его брат Магомед может провести боксерский поединок с Тиллом на RCC

Российский боец Магомед Исмаилов может провести боксерский поединок против британца Даррена Тилла на одном из турниров RCC.

«Противостояние с Дарреном Тиллом обсуждается. Со дня на день картина будет ясна. Речь идет о боксе на турнире RCC. Мы ждем подтверждения», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Рамазана Исмаилова, брата спортсмена.

37-летний Магомед Исмаилов выступает в смешанных единобрствах с 2011 года. Всего он провел 22 боя в ММА, одержал 18 побед, потерпел 3 поражения, 1 его поединок завершился ничьей.

В феврале 2022 года Исмаилов дебютировал в профессиональном боксе. Последний раз он проводил бой по правилам бокса в марте этого года против Ивана Штыркова. В этом противостоянии Магомед одержал победу.