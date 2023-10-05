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Сегодня, 15:29

Рикки Хаттон назвал победителя боя Фьюри и Усика

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон (45-3) предполагает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) победит чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Фьюри может уклоняться, наносить контрудары, он делает все то, что делает Усик, и при этом у него преимущество в силе и весе, – отметил Хаттон в интервью Mighty Tips. – Но это не означает, что все решено. Я не вижу ничего другого, кроме победы Тайсона.

Фьюри дрался с Диллианом Уайтом, Деонтеем Уайлдером и, не хочу проявить неуважение, но эти большие супертяжи просто стоят. Он (Усик. — Прим. «СЭ») меньше, но Тайсону нужно адаптироваться, ведь он дрался только с большими глыбами, а тут вдруг ему попался человек поменьше, который может быть немного проворным на ногах и, возможно, создаст еще одну проблему, к которой Тайсон не привык. Я предполагаю, что Тайсон победит, но габариты Усика могут создать ему проблемы».

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии – точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

 

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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