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Сегодня, 19:10

Асбаров о поражении Гассиева от Валлина: «Я говорил, что он деградирует с этими боями. Так и получилось»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Сослан Асбаров назвал причину поражения Мурата Гассиева от шведа Отто Валлина.

«Скорее всего, Мурат себя не так сильно себя проявил, — сказал Асбаров «СЭ». — Не скажу, что оппозиция была одна из самых [сильных]. Да, неплохой боксер, неплохой тяжеловес с длинными руками, с хорошим ростом. Он сделал свою работу, все сделал на дистанции. Видимо, Мурат недоработал то, что он планировал сделать. А так, конечно, оппозиции Мурата до этого боя были неважные. Два предыдущих его поединка, которые я смотрел, были ни о чем. Соперники легли от одного удара. Поэтому такие бои Мурату не нужны. Наоборот — деградирует с этими боями, как я уже объяснял. Так оно и получилось. Попался уже с чуть-чуть более опытным, хорошим боксером, задача усложнилась, и команда уже не смогла подстроиться под их работу».

Валлин победил Гассиева раздельным решением судей на вечере бокса, который проходил 30 сентября в Турции.

Следующим оппонентом Асбарова станет Алексей Папин. Бой состоится 28 октября в Москве.

Бокс
Мурат Гассиев
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