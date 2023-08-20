Рой Джонс оценил уход Емельяненко из Союза ММА России

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший считает, что после ухода с поста президента Союза ММА России у Федора Емельяненко появится больше времени для подготовки к боксерскому поединку.

«Теперь у Федора будет больше времени для подготовки к боксерскому поединку против меня», — приводит слова Джонса ТАСС.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года он покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.