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Сегодня, 14:16

Рой Джонс рассказал, кто из действующих боксеров больше всего похож на Майка Тайсона

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) считает регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0) современной версией бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Девин Хейни и Шакур Стивенсон очень интересны, но «Танк» — самый зрелищный парень, потому что у него есть тот самый уровень Майка Тайсона, он очень силен, и все может произойти в любой момент как на ринге, так и за его пределами. «Танк» — это современный Майк Тайсон», — сказал Джонс в интервью Sporting Post.

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Позже он был арестован за нарушение условий домашнего ареста.

Бокс
Майк Тайсон
Рой Джонс
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