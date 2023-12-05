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Сегодня, 16:25

Проводников: «Перед спаррингом с Пакьяо я так переживал, ночь не спал»

Давид Хачатрян
Руслан Проводников.
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO Руслан Проводников (25-5) в подкасте Григория Дрозда рассказал, как тренировался с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8).

«Мэнни Пакьяо назначили бой с Тимоти Брэдли. Я тренировался в зале Фредди Роуча, — начал Проводников. — Тот лагерь с Мэнни изменил меня, дал мне психологический трамплин. Он начинал тренировочный лагерь на Филиппинах. Тут такой момент. Вадик [Корнилов] мне звонит, говорит: «Фредди приглашает тебя как спарринг-партнера, но они начинают тренировочный лагерь на Филиппинах. Я и Андрей полететь не можем, а ты без [знания] языка один... может быть, мы в Лос-Анджелесе присоединимся?» Я не знаю, почему тогда я категорично сразу же сказал: «Вадим, сможете вы или не сможете, я туда полечу». Я просто был уверен, что как-нибудь на пальцах [объясню]. После оказалось, что я сделал правильно.

Первый спарринг с Пакьяо. Я, наверное, так не переживал, как перед своими чемпионскими боями. Пакьяо — это тот потолок, к которому стремится каждый. Я не боялся получить, я боялся убедиться в том, что не готов быть здесь, что это всего лишь мечты. Я так переживал, ночь не спал. Я знал, что завтра мне спарринговать с ним. Я боялся, что он покажет мне, мол, мальчик, едь домой. Вышел на первый спарринг и отработал с ним. Фредди Роуч сказал: «Руслан 100 процентов становится основным спарринг-партнером». Первый спарринг был 4 раунда. Я с ним провел тренировочный лагерь полтора месяца, провел за это время больше 70 раундов. Эти спарринги дали мне психологический трамплин, уверенность.

Я смотрел на Мэнни как на человека... я им восхищался. И когда меня спрашивали: «Руслан, а ты там звезду не поймал, когда стал чемпионом мира?» Я говорю: «Боже мой, ребята, я стоял с такими людьми и знаю таких людей как Мэнни Пакьяо, чемпиона мира в восьми весовых категориях! Это просто легенда! И вы знаете, я когда смотрел, как он относится к людям, за все время он никому не отказывал, он всегда улыбчивый, а график плотный».

Когда такие великие люди ведут себя настолько скромно, я просто к своему чемпионскому поясу отношусь... да че там блин, даже один раз защитить не смог! Кто я такой, чтобы как-то себя вести... да мне стыдно просто. Один раз стал чемпионом мира и даже защиты нет, а тут такие люди великие, чемпионы мира в восьми весовых категорий, все повыигрывали, а ведут себя настолько скромно».

Пакьяо проиграл экс-чемпиону мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) спорным раздельным решением судей (113-115, 115-113, 115-113). Бой состоялся 9 июня 2012 года на арене MGM Grand Garden в Парадайзе, США.

Источник: https://youtu.be/Nb6Ydci7nbA?si=ur6yiyopo6M6iuds
Мэнни Пакьяо
Руслан Проводников
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