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Сегодня, 09:50

Сауль Альварес: «Я был очень расстроен поражением от Бивола»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) признался, что его задело поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Безусловно, никто не готов проигрывать. Очевидно, что я был очень расстроен поражением, но в конечном итоге ты должен с этим смириться. Вам необходимо посмотреть на обстоятельства, при которых я проиграл. Я поднялся в весе и пытался дальше писать историю. Необходимо посмотреть, как ты проиграл, смириться с этим, принять это как мужчина и двигаться дальше. Это не конец», — сказал Альварес Showtime's All Access.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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