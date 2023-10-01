Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:35

Отто Валлин: «В реванше с Гассиевым нет никакого смысла»

Валлин дал понять, что он не намерен проводить с Гассиевым реванш
Давид Хачатрян
Отто Валлин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-1) в интервью «СЭ» дал понять, что он не намерен проводить с Муратом Гассиевым (30-2) реванш, а настроен на завоевание титула чемпиона мира.

— Ты дашь ему реванш?

— Нет, в реванше нет никакого смысла. Я показал сегодня, почему я лучше. У нас было по меньшей мере 10 недель на подготовку, может, даже больше.

— Кто будет следующим?

— Я хочу биться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Я показал, что могу быть терпеливым, я постоянно в зале, я становлюсь лучше. Я хочу пояс чемпиона мира.

Валлин победил Гассиева раздельным решением судей (115-113, 115-113, 111-117). Бой состоялся 30 сентября в Анталии, Турция.

Мурат Гассиев. Гассиев проиграл бывшему сопернику Тайсона Фьюри. Мурат оказался не готов к резкому повышению оппозиции?

Бокс
Мурат Гассиев
Отто Валлин
5
Обсудить
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фигурист Гуменник в Пекине катался под кавер песни Sonne группы Rammstein
«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова
Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США
В конгрессе США обвинили Великобританию в провоцировании мировой войны
Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отто Валлин — о бое с Гассиевым: «Я выиграл все раунды»