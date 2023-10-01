Отто Валлин: «В реванше с Гассиевым нет никакого смысла»

Валлин дал понять, что он не намерен проводить с Гассиевым реванш

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-1) в интервью «СЭ» дал понять, что он не намерен проводить с Муратом Гассиевым (30-2) реванш, а настроен на завоевание титула чемпиона мира.

— Ты дашь ему реванш?

— Нет, в реванше нет никакого смысла. Я показал сегодня, почему я лучше. У нас было по меньшей мере 10 недель на подготовку, может, даже больше.

— Кто будет следующим?

— Я хочу биться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Я показал, что могу быть терпеливым, я постоянно в зале, я становлюсь лучше. Я хочу пояс чемпиона мира.

Валлин победил Гассиева раздельным решением судей (115-113, 115-113, 111-117). Бой состоялся 30 сентября в Анталии, Турция.