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Сегодня, 09:20

Отто Валлин — о бое с Гассиевым: «Я выиграл все раунды»

Валлин оценил свою победу над Гассиевым
Давид Хачатрян
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Шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-1) в интервью «СЭ» оценил свою победу над Муратом Гассиевым (30-2).

— Ты нервничал, когда оглашали решение судей?

— Да, я очень нервничал. Я предполагал, что победу могут отдать ему, но знал, что выиграл все раунды. Я был в шоке, когда сказали, что это раздельное решение. Я был сильно взволнован, но судьи сделали правильно, отдав мне победу.

— Как ты можешь оценить состояние Мурата Гассиева и его выступление?

— Думаю, я стилистически неудобен для него. Я уважаю его и думаю, что он хороший боец, но я очень хороший боксер. Я знаю, как передвигаться, знаю, как биться, что и показал. Кто-то побеждает, а кто-то проигрывает.

Валлин победил Гассиева раздельным решением судей (115-113, 115-113, 111-117). Бой состоялся 30 сентября в Анталии, Турция.

Мурат Гассиев. Гассиев проиграл бывшему сопернику Тайсона Фьюри. Мурат оказался не готов к резкому повышению оппозиции?
Бокс
Мурат Гассиев
Отто Валлин
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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