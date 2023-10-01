Шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-1) в интервью «СЭ» оценил свою победу над Муратом Гассиевым (30-2).

— Ты нервничал, когда оглашали решение судей?

— Да, я очень нервничал. Я предполагал, что победу могут отдать ему, но знал, что выиграл все раунды. Я был в шоке, когда сказали, что это раздельное решение. Я был сильно взволнован, но судьи сделали правильно, отдав мне победу.

— Как ты можешь оценить состояние Мурата Гассиева и его выступление?

— Думаю, я стилистически неудобен для него. Я уважаю его и думаю, что он хороший боец, но я очень хороший боксер. Я знаю, как передвигаться, знаю, как биться, что и показал. Кто-то побеждает, а кто-то проигрывает.

Валлин победил Гассиева раздельным решением судей (115-113, 115-113, 111-117). Бой состоялся 30 сентября в Анталии, Турция.