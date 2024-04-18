Стартует чемпионат Европы по боксу, где сборная России выступит с флагом и гимном

Сегодня, 13:40
Сегодня, 18 апреля, в Белграде стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин, в котором примут участие более четырехсот боксеров из 35 стран. Соревнования у мужчин пройдут в 13 весовых категориях. У девушек соревнования в 12 весовых категориях.
Состав сборной России:
Мужская команда
До 48 кг: Эдмонд Худоян
До 51 кг: Василий Егоров
До 54 кг: Дмитрий Двали
До 57 кг: Эдуард Саввин
До 60 кг: Всеволод Шумков
До 63,5 кг: Габил Мамедов
До 67 кг: Тархан Идигов
До 71 кг: Игорь Свиридченков
До 75 кг: Джамбулат Бижамов
До 80 кг: Савелий Садома
До 86 кг: Шарабутдин Атаев
До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов
92+ кг: Ярослав Дороничев
Женская команда
До 48 кг: Юлия Чумгалакова
До 50 кг: Гелюса Галиева
До 52 кг: Анастасия Кооль
До 54 кг: Карина Тазабекова
До 57 кг: Дарья Абрамова
До 60 кг: Нуне Асатрян
До 63 кг: Елена Бабичева
До 66 кг: Альбина Молдажанова
До 70 кг: Дарима Сандакова
До 75 кг: Анастасия Шамонова
До 81 кг: Елена Гапешина
81+ кг: Кристина Ткачёва