Тактаров считает, что у Монсона ноль шансов одержать над ним победу

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров считает, что у Джеффа Монсона нет шансов на победу над ним.

«У Монсона ноль шансов победить», — написал один из подписчиков под постом Тактарова в соцсетях.

«Ноль процентов», — ответил подписчику Тактаров.

Бой двух ветеранов ММА состоится 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Согласно Sherdog, на счету 55-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. В активе 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.