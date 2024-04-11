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Сегодня, 10:16

Фьюри: «Я бы выпил с Джошуа пива и познакомил его со своими детьми»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) дал понять, что он хорошо относится к экс-чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«С чего бы нам с Джошуа конфликтовать? Это потому, что я назвал его сосиской? Он когда-нибудь говорил мне что-нибудь плохое, личное, или я ему? Если бы он был сейчас здесь, мы бы выпили пива и съели по бутерброду с джемом, или я бы пригласил его на рыбу с чипсами. Я бы отвел его к себе домой, чтобы он познакомился с моими детьми и сфотографировался. Ты что, думаешь, между нами есть вражда?» — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Фьюри и Александр Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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