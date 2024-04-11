Фьюри на примере Султана Ибрагимова объяснил, почему Усик его не побьет

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) привел в пример нескольких боксеров, которые, будучи непобежденными в крузервейте, переходили в супертяжелый вес и терпели поражение.

«Я видел в СМИ информацию о том, что между мной и Александром Усиком действительно что-то личное, — начал Фьюри на пресс-конференции. — Это не так. Просто бизнес, понимаете? На кону многое стоит, и все такое, но я его не ненавижу. Он не ненавидит меня. Он хороший муж, верующий человек, так что я уважаю его как мужчину и как бойца. Он неоспоримый чемпион в крузервейте. Он чемпион в супертяжелом весе, так что любой должен уважать его достижения.

Знаете, передо мной стоит непростая задача, но я уверен в своих силах и в том, что побью этого парня. Но это не значит, что он дерьмо только потому, что проиграет мне. Знаете, после того как я побеждал действующих чемпионов, таких как Владимир Кличко, все говорили: «О, да он хреновый боксер». Так что, пожалуйста, не говорите, что Александр Усик — хреновый боксер, после того как я его побью, потому что это не так.

Он чемпион в супертяжелом весе, неоспоримый чемпион в крузервейте. Но мое личное мнение таково, что у нас не просто так существуют весовые категории. Я изучил всех тяжеловесов-крузервейтов, которые когда-либо жили. Когда крузервейты выходят на бой с большими парнями, обычно они выглядят не в лучшей форме. И даже величайший крузервейт, который когда-либо жил, Эвандер Холифилд, когда он вышел на уровень больших парней и встретился с папочкой [Риддиком] Боу и [Ленноксом] Льюисом, он был не на высоте.

Ты можешь победить среднего здоровяка, но ты не можешь победить элитного здоровяка, потому что размер действительно имеет значение. И у нас есть весовые категории не просто так, и он [Усик] будет выглядеть не лучшим образом, когда будет драться со мной 18 мая.

Вспомните Дэвида Хэя. Он был взрывным, хорошим крузервейтом. И когда он дрался со средними супертяжеловесами, он мог их победить. Но когда он вышел на большого мальчика [Владимира] Кличко, то все было по-другому. Вспомните Томаша Адамека. Он был хорошим полутяжеловесом, хорошим крузервейтом. Он побеждал средних супертяжеловесов, претендующих на титул чемпиона мира, и затем выходил на бой с большими мальчиками. Так что я ожидаю того же от Александра, если честно.

Вспомните Султана Ибрагимова. Он был серебряным призером Олимпийских игр. Ему было двадцать с небольшим. Он был чемпионом мира, он победил Шеннона Бриггса в бою за звание чемпиона мира. Но он выглядел блекло в бою против Владимира Кличко на «Мэдисон Сквер Гарден». Я могу продолжать, и продолжать, и продолжать.

Возьмем, к примеру, Джонни Нельсона. Джонни был непобедимым в крузервейте, но каждый раз, когда он переходил в супертяжелый вес, его били. Так что это факты. Это факты. И если кто-то хочет проверить мое боксерское прошлое, сделайте это. Я изучал эту игру всю свою жизнь, и вы не сможете доказать, что это не так. Это мое время, моя судьба, моя эпоха и мое поколение. Факты».

Фьюри и Александр Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.