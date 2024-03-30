Поединок непобежденного российско-австралийского боксера, чемпиона мира в первой средней весовой категории по версии WBO Тима Цзю против бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Себастьяна Фундоры пройдет в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) на стадионе T-Mobile Arena. Начало — в 3 часа ночи по московскому времени.

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Посмотреть видеотрансляцию поединка можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Цзю занимает 41-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec. 14 октября 2023 года состоялся бой Тима и Брайана Мендозы за пояс WBO. Россиянин выиграл поединок единогласным решением судей.

Фундора занимает шестое место в рейтинге первого среднего веса по версии BoxRec. 8 апреля 2023 года Себастьян проиграл поединок Брайану Мендозе нокаутом в седьмом раунде — этого же соперника в прошлом своем бою одолел Цзю. Возможность встретиться с Тимом американец получил из-за снятия Кита Турмана.

Основная информация о вечера бокса в Лас-Вегасе доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».