Тимоти Брэдли объяснил, почему Фундора опаснее для Цзю, чем Турман

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) подчеркнул, что чемпиону мира по версии WBO в первом среднем весе Тиму Цзю (23-0) предстоит изменить тренировочный лагерь и драться с активным боксером, а не с Китом Турманом (30-1), который не выступал с 2022 года.

«Это будет непросто, — сказал Брэдли ProBox TV. — Ему предстоит встреча с левшой, он [Цзю] тренировался под правшу, а теперь ему придется сменить лагерь и искать спарринг-партнеров другого роста, ему будет очень сложно. Это более серьезный вызов, более серьезная угроза, на мой взгляд, по сравнению с Китом Турманом, который, как я думал, уйдет из бокса после этого боя. Я вообще не верил, что он выиграет этот бой, я думал, что его в конце концов нокаутируют, ведь он так долго был вне ринга».

Кит Турман (30-1) снялся с боя с Цзю из-за травмы. Его место займет 26-летний Себастьян Фундора (20-1). Бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.