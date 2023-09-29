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Сегодня, 17:34

Тренер Гассиева рассказал о проблемах с поиском спарринг-партнеров перед боями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, рассказал о проблемах с поиском спарринг-партнеров перед боями.

«Было непросто найти спарринг-партнеров? Спасибо Федерации бокса России и промоутерским компаниям «Патриот» и Ural Boxing. Они занимались данным вопросом, и в этот раз подобраны хорошие и крупные спарринг-партнеры. Приехали и американец, и южноафриканцы, и хорват. Мы довольны. Были ли с этим проблемы ранее? Перед всеми предыдущими поединками. Причем я не шучу. Обещали по десять человек, а потом что-то вечно случалось. То самолет задержали, то еще какие-то проблемы. В итоге один Юрий Быховцев нас спасал, приезжал из Белоруссии, и мы вместе с ним готовились. Я никого не критикую и не жалуюсь. Просто отмечаю, что впервые достались спарринг-партнеры, которые нужны. Перед последними четырьмя боями они были слабые. Даже в Сербии. Нам привезли хороших ребят-любителей, но они по уровню сильно уступали Мурату», — приводит слова Сланова RT.

Гассиев и швед Отто Валлин подерутся 30 сентября в Анталии, Турция. Бой состоится за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1210160-trener-gassieva-sparring
Бокс
Мурат Гассиев
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