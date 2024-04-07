Усик поделился ожиданиями от боя с Фьюри

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) рассказал, что максимально сфокусирован на своем предстоящем поединке с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Нет, я не думаю об этом [о том, что бой не состоится], — приводит слова Усика BoxingScene. — Я не думаю об этом, потому что считаю, что бой состоится. Я сосредоточен на тренировках. Я сосредоточен на своей семье. Я сосредоточен на своей команде. Я не пользуюсь соцсетями, читаю книги и общаюсь с семьей.

Мое внимание сосредоточено на моем лагере. Я не читаю новости, не смотрю мировые новости. Я сосредоточен только на 18 мая. Тайсон не подойдет к этому бою так же, как к поединку с Нганну. Там он думал, что дерется против парня из UFC, что он легко его победит. В нашем бою все будет по-другому».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга.

Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.