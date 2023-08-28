Валуев считает победу Усика над Дюбуа заслуженной: «Он был лучше его на голову»

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» судейский скандал в боксерском поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Я считаю исход поединка и победу Усика заслуженными. Он был лучше претендента на голову. Спорный момент так и останется спорным, если промоутеры не захотят разыграть интригу и не затеют реванш», — сказал Валуев «СЭ».

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.