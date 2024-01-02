Биография Артура Бетербиева: чеченец живет в Канаде и любит Россию

Артур Бетербиев
Дата рождения: 21 января 1985 года.
Место рождения: Хасавюрт, Дагестан (СССР).
Страна: Россия, Канада.
Прозвище: БТР, Белый Панчер, Волк.
Вид спорта: бокс.
Весовая категория: полутяжелый вес.
Рост: 182 см. Вес: 79,38 кг. Размах рук: 185 см.
Стойка: левосторонняя (правша).
Статистика боев (рекорд в профессиональном боксе на январь 2024 года): 19-0.
Артур Бетербиев родился в дагестанском городе Хасавюрте. По национальности он чеченец. Мальчик начал заниматься борьбой из-за большой популярности спорта в регионе, однако к 11 годам перешел в бокс, которым занимались его четверо братьев. Артура иногда исключали из секции из-за плохого поведения и бурного нрава.
В детстве Бетербиев смотрел бои легендарных боксеров Мохаммеда Али и Майка Тайсона. Во время летней Олимпиады-2000 в Сиднее 15-летний юноша окончательно решил, что хочет стать боксером. Через год его отец погиб в автокатастрофе. Артур тяжело перенес смерть папы, который обеспечивал большую семью, особенно в трудные времена после развала СССР. После невосполнимой потери будущего чемпиона поддерживали его мама и старшие братья.
Боксер окончил Московское училище олимпийского резерва и институт РГУФКа.
В 2001 году Бетербиев впервые выступил на крупных соревнованиях: на чемпионате мира среди кадетов Артур завоевал бронзовую медаль. В 2006-м спортсмен переехал в Магнитогорск и взял серебро на чемпионате страны. Спустя год россиянин стал вице-чемпионом мира по боксу. В 2007-м также взял титул чемпиона России в полутяжелой весовой категории, победив в полуфинале Сергея Ковалева.
В любительской карьере Бетербиев завоевал золото чемпионата мира (2009), дважды стал чемпионом Европы (2006, 2010) и выиграл Кубок мира (2008).
В 2011 году Артур из-за высокой конкуренции в сборной России перешел в тяжелую весовую категорию. В этом весе доходил до стадии четвертьфинала ЧМ-2011 и Олимпийских игр-2012. Оба раза Бетербиев проигрывал по очкам украинцу Александру Усику.
Бетербиев завершил любительскую карьеру в 2013 году и переехал в Канаду. Артур поселился в Монреале и присоединился к промоутерам Groupe Yvon Michel (GYM). С первой тренировки россиянин произвел сильное впечатление на своего будущего тренера Марка Рамзи, который работал с любительской сборной Канады и Жаном Паскалем.
В июне 2013 года Бетербиев дебютировал среди профессионалов в полутяжелом весе. На территории спортивного комплекса Bell Centre в Монреале Артур во втором раунде нокаутировал американца Кристиана Круса. В следующих поединках боксер одержал еще четыре победы подряд.
В сентябре 2014 года Бетербиев завоевал вакантный титул WBA-NABA в полутяжелом весе после победы в Монреале над американцем Тэворисом Клаудом. Следом Артур одержал пять побед подряд над испанцем Габриелем Кампильо, американцем Александром Джонсоном, аргентинцем Эсекьелем Мадерной и парагвайцем Исидро Ранони Приетой.
В ноябре 2017 года Бетербиев техническим нокаутом победил немца Энрико Келлинга во Фресно (Калифорния, США), что позволило ему завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелой весовой категории. Он сохранил пояс после побед техническим нокаутом над британцем Каллумом Джонсоном и американцем Радивое Калайджичем.
В октябре 2019 года Бетербиев провел объединительный бой за титулы чемпиона мира по версии IBF и WBC с украинцем Александром Гвоздиком в Филадельфии (США). В десятом раунде рефери остановил поединок после нескольких нокдаунов у соперника Артура. Россиянин одержал 15-ю досрочную победу подряд и собрал два пояса в полутяжелой весовой категории. После этого противостояния боксер взял верх над немцем Адамом Дайнесом и американцем Маркусом Брауном.
В июне 2022 года Бетербиев добавил звание чемпиона мира по версии WBO к своим поясам WBC и IBF после победы над американцем Джо Смитом — младшим в Нью-Йорке (США). Россиянин досрочно завершил бой техническим нокаутом во втором раунде.
28 января 2023 года Бетербиев успешно защитил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе после победы техническим нокаутом над британцем Энтони Ярдом на «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).
Изначально Бетербиев должен был провести поединок с британцем Каллумом Смитом 19 августа 2023 года в Квебеке. Однако у россиянина обнаружили инфекцию кости челюсти, поэтому бой перенесли на 14 января 2024 года.
Объединительный бой двух чемпионов мира из России — одно из самых ожидаемых событий последних лет. Боксеры неоднократно высказывались о возможном поединке, в октябре 2023 года даже провели дуэль взглядов на вечере перед боксерским шоу Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
30 декабря 2023 года журналист Дэн Рафаэль сообщил, что российский чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол подписал контракт на поединок с Бетербиевым. По данным источника, Артур еще не поставил свою подпись под договором, так как в январе 2024 года у него бой со Смитом. Ранее СМИ утверждали, что Бивол и Бетербиев подерутся в марте или апреле 2024 года.
Бетербиев переехал в Монреаль с семьей в 2013 году, Артур проживает в городе канадской провинции Квебек большую часть своей профессиональной карьеры. Боксер рассказывал в интервью Sports, что ему в тот момент также поступали предложения о сотрудничестве из Германии и США, но спортсмен выбрал Канаду. Девять первых поединков Бетербиева прошли в Монреале, именно в этом городе началось продвижение его карьеры.
Весной 2020 года Бетербиев сообщил, что у него есть вид на жительство в Канаде.
«Когда наступит время для получения гражданства, то у меня будет выбор — получать его или нет, — сказал Бетербиев в интервью ТАСС в 2020 году. — И вид на жительство, и гражданство — это удобно. Наличие вида на жительство имеет много положительных моментов. Но я в любом случае останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимал флаг страны».
Бетербиев получил гражданство Канады перед поединком за титул чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO против Смита-младшего летом 2022 года. Спортсмен вышел на ринг под канадским, а не российским флагом. По словам Артура, бой мог не состояться, если бы он не выполнил это условие организаторов. Все организации, включая его работодателей Top Rank и Всемирный боксерский совет (WBC), заняли жесткую позицию в вопросе представления россиянина.
«Я получил гражданство за пару месяцев до моего боя, когда многие страны начали вводить санкции против российских спортсменов из-за спецоперации на Украине, — привело РИА «Новости» слова Бетербиева. — И получалось так, что из-за отсутствия канадского гражданства у меня возникали определенные проблемы и я подводил всю свою команду. Я поговорил с руководством Чеченской Республики и Федерации бокса России, и все меня поддержали. А если бы они сказали, что не надо этого делать, то моего боя со Смитом-младшим, который принес чемпионский пояс мне и России, просто не было бы. Потому что мне четко сказали, что если у меня не будет гражданства Канады, то этого боя никогда не будет. И я был вынужден это сделать».
В июне 2022 года Бетербиев в интервью «СЭ» отметил: он считает Россию своим домом. Артур говорит, что хочет вернуться и жить в РФ после окончания карьеры.
«Тут легкая математика, — сказал спортсмен. — Я больше 28 лет в боксе, и всю основную часть [карьеры] я был и остаюсь российским боксером. Только один раз я вынужденно, не по своему желанию, выступил под другим флагом. И как думаете, чего там больше — российского или канадского (улыбается)?»
Личная жизнь и увлечения Артура Бетербиева
Бетербиев женат. Боксер не раскрывает имя супруги и не распространяет информацию о возлюбленной в публичном пространстве. Пара воспитывает четверых детей: двух мальчиков (одного из них зовут Ахмадом) и двух девочек (Амиру и Софию).
Бетербиев живет в Монреале с семьей и мамой. По инициативе спортсмена его жена сдала на права в Канаде, в том числе для того, чтобы найти круг общения в новой для себя стране после переезда. По словам Артура, супруга отлично готовит традиционные кавказские блюда.
Бетербиев знает английский и французский языки, дает интервью иностранным журналистам. В свободное время спортсмен ходит на матчи НХЛ, а жители Монреаля иногда путают его с Хабибом Нурмагомедовым и Александром Овечкиным.
Известно, что Бетербиев дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Артур является почетным гражданином города Грозного. В свободное от боев время боксер приезжает в Россию с семьей.
Бетербиев считается панчером. Артур заканчивает бои исключительно нокаутами — 19 досрочных побед в 19 поединках с 2013 по 2023 год. Боксер наносит серию точных ударов по сопернику на средней и ближней дистанциях.
Бетербиев обладает хорошей выносливостью, несмотря на то что его бои длились менее 12 раундов. Россиянин грамотно разбирает защиту оппонентов и подбирает индивидуальную тактику для каждого поединка. Многие специалисты сравнивают его по мастерству с соотечественником Дмитрием Биволом.
По данным портала Sarkariexam, состояние Бетербиева в 2023 году оценивается в 8 миллионов евро. В интервью подкасту Drozd Podcast на YouTube-канале «Ушатайка» Артур рассказал, что получил за свой первый профессиональный бой 5 тысяч долларов. В январе 2023 года после победы над Ярдом россиянин получил гарантированный гонорар в размере 550 тысяч долларов. Наибольшую сумму за один поединок Бетербиев заработал после победы над Гвоздиком — 1,5 миллиона долларов.
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