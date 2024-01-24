Нганну снова встретится с топовым боксером. Джошуа доделает работу Тайсона Фьюри?

Фрэнсис Нганну начинает карьеру в боксе с двух легенд: Энтони Джошуа после Тайсона Фьюри.

Новый топ-бой в Саудовской Аравии

9 марта в Эр-Рияде состоится боксерский вечер с главным поединком между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и недавним обладателем пояса UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

Для Нганну этот бой по правилам бокса станет уже вторым. В конце октября Фрэнсис в той же Саудовской Аравии вышел в ринг против чемпиона мира по версии WBC (и, по мнению большинства, лучшего действующего боксера планеты) Тайсона Фьюри. Тогда никто не верил в камерунца — большинство фанатов и специалистов полагали, что Нганну проиграет досрочно.

Но поединок продлился все запланированные десять раундов по три минуты, а Фьюри выглядел настолько бледно, что его выступление назвали позорным и недостойным лучшего боксера мира. Согласно судейским запискам британец победил раздельным решением, но многие любители бокса не согласны и с этим: они отдают победу Нганну и особенно подчеркивают важность нокдауна, в который боец ММА отправил боксера в третьем раунде после левого хука.

Фрэнсис Нганну. Фото Соцсети

Путь Нганну

Как Нганну вообще стал профессиональным боксером? Он начал заниматься боксом только в 22 года — в этом возрасте некоторые уже выступают на серьезном уровне. При этом спустя год тренировок камерунец бросил бокс из-за болезни, а в 26 лет эмигрировал из родной страны во Францию, где сначала отсидел в тюрьме, затем жил на улице, а в итоге стал заниматься смешанными единоборствами. Спустя всего семь лет Нганну попал в UFC, а еще через шесть лет завоевал пояс организации.

С ростом популярности Нганну начал понимать, что гонорары в лучшем ММА-промоушене мира не соответствуют деньгам, которые получают топовые боксеры. Фрэнсис вел долгие переговоры с боссом UFC Даной Уайтом о продлении контракта на своих условиях, в которые также входила возможность проводить боксерские поединки на стороне. В UFC на уступки не пошли, и Нганну стал свободным агентом.

Теперь Фрэнсис выступает по правилам бокса в Саудовской Аравии, а по ММА будет биться в PFL, где теперь тоже есть вливания саудовских денег. После удачного поединка с Фьюри камерунец не стал долго ждать и принял очередной поединок против Энтони Джошуа, который уже явно прошел свой пик.

Энтони Джошуа. Фото Global Look Press

Вызов Джошуа

Джошуа прошлый бой также провел в Эр-Рияде, где в декабре 2023-го досрочно одолел шведа Отто Валлина — после пятого раунда секунданты шведа выбросили полотенце. Джошуа идет на серии из трех побед, но весь восторг фанатов по поводу своей персоны он растерял после двух поединков с Александром Усиком. Оба раза британец проиграл, сделав Усика чемпионом мира по трем версиям и главным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри.

Бой с Нганну — хорошая возможность для Джошуа вернуть ту востребованность, что была у него до поражений Усику. В случае уверенной победы над камерунцем Энтони сможет заявить, что достоин боя даже с Тайсоном Фьюри, потому что Цыганский Король совсем недавно испытал с экс-чемпионом UFC серьезные проблемы.

Если же победит Нганну, он только докажет, что произошедшее в бою с Фьюри не было случайностью или следствием отвратительной формы Тайсона. В случае победы Фрэнсис получит еще больше опций для следующего боя — как минимум сможет провести реванш и с Джошуа, и с Фьюри.

Фрэнсис Нганну. Фото Global Look Press

Каковы шансы Нганну и Джошуа

Далеко не факт, что бой с Джошуа окажется для Нганну проще, потому что стили у Энтони и Тайсона Фьюри сильно отличаются. Если Джошуа сильнее вкладывается в удар, то Фьюри грамотнее работает на долгой дистанции, обстреливает соперника, набирает очки. В то же время и Тайсон способен в нужный момент взорваться.

В ММА Нганну считается главным нокаутером, но сложно представить, что получится, когда перед ним окажется такой же, как он. И если Фьюри в худшей форме Нганну уронить смог, то с Джошуа, который не был замечен за регулярным употреблением алкоголя и не склонен к депрессиям, могут возникнуть проблемы.

Энтони Джошуа. Фото Getty Images

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Дата и место проведения боя

Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа выйдут в ринг 9 марта (суббота) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в главном событии вечера.

Фрэнсис Нганну. Фото Global Look Press

Чем известен Нганну

Фрэнсис Нганну родился 5 сентября 1986 (37 лет), рекорд в профессиональном боксе — 1 бой, 1 поражение, рекорд в ММА — 20 боев, 17 побед (12 — нокаутом), 3 поражения.

Камерунец вырос на родине в деревне Батье, трудился на песчаной шахте и подрабатывал таксистом, участвовал в уличных боях. Он начал серьезно заниматься боксом в 22 года, но через год прервал тренировки из-за болезни. В 26 лет Нганну отправился во Францию, попал в испанскую тюрьму на два месяца за незаконное пересечение границы и затем жил на улице в Париже. Во французской столице он начал профессиональные занятия смешанными единоборствами, с 2013 года за пару лет дошел до UFC и еще за пять с половиной лет — до завоевания чемпионского пояса в тяжелом весе. После разрыва с главной ММА-лигой в 2023 году подписал контракт с PFL и переключился на бокс.

Энтони Джошуа. Фото Global Look Press

Чем известен Джошуа

Энтони Джошуа родился 15 октября 1989 (34 года), рекорд в профессиональном боксе — 30 боев, 27 побед (24 — нокаутом), 3 поражения.

Британец появился на свет в Уотфорде, у его отца — нигерийские и ирландские корни, мать — нигерийка. Раннее детство Энтони провел в Нигерии, в Англию вернулся перед школой и после ее окончания работал на кирпичном заводе. Юноша хорошо играл в футбол, в 17 лет переехал в Лондон и через год начал заниматься боксом. Джошуа стал олимпийским чемпионом на домашних Играх-2012, профессиональную карьеру начал с 2013 года. В числе его побед — выигранные поединки с Владимиром Кличко и Александром Поветкиным. В сентябре 2021-го потерпел поражение от Александра Усика и потерял пояса по версиям WBA-Super, WBO, IBF и IBO, а в августе 2022-го проиграл бой-реванш .

Энтони Джошуа. Фото Global Look Press

Фаворит боя Нганну — Джошуа: кто победит

Букмекеры верят в бойца ММА ненамного сильнее, чем перед его встречей с Фьюри. Если тогда коэффициент на победу Нганну равнялся примерно 8,0, то теперь на Фрэнсиса можно поставить за 6,0. Победа Джошуа котируется с коэффициентом 1,14.

Где смотреть трансляцию боя Нганну — Джошуа

На данный момент нет официальной информации о трансляции боксерского турнира в Эр-Рияде 9 марта на ТВ или онлайн-платформах в России. Если права на вечер бокса не приобретет ни одна из российских компаний, вероятно, посмотреть его в прямом эфире можно будет с помощью IPTV или в тематических группах соцсети «ВКонтакте». Обновление появится на этой странице.