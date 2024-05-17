Фьюри и Усик проведут бой в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде

Главный боксерский поединок года пройдет в выходные.

Когда и где пройдет турнир с боем Фьюри и Усика

В ночь с 18 на 19 мая 2024 года в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии пройдет боксерский турнир Ring of Fire («Ринг в огне») на территории спортивного комплекса Kingdom Arena (арена «Королевство»). В главном событии вечера в ринге сойдутся представители тяжелой весовой категории — Александр Усик и Тайсон Фьюри. Турнир начнется в 19.30 по московскому времени. Поединок Фьюри — Усик стартует около 1.00 мск 19 мая.

Что стоит на кону, и формат боя Фьюри — Усик

Фьюри и Усик проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Тайсон владеет поясом WBC, а Александр — WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. Бой состоится в формате 12 раундов по три минуты. Поединок будут судить нейтральные рефери: судья в ринге — Марк Нельсон из США, а также Крейг Меткалф (Канада), Мануэль Оливер Палермо (Испания) и Майк Фицджеральд (США).

Данные, рекорд и результат последнего боя Фьюри

Рост 35-летнего Фьюри — 206 см, вес — 122 килограмма, размах рук — 216 см. Профессиональный рекорд Цыганского Короля в боксе — 34 победы, 0 поражений и одна ничья. Последний поединок Тайсона прошел 29 октября 2023 года в Эр-Рияде. В нем британец победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC, дебютировавшего в боксе Франсиса Нганну. Фьюри является чемпионом мира по версии WBC и провел последнюю на данный момент защиту 3 декабря 2022 года в Лондоне против соотечественника Дерека Чисоры, результат — нокаут в десятом раунде.

Данные, рекорд и результат последнего боя Усика

Рост 37-летнего Усика — 191 см, вес — 100 кг, размах рук — 198 см. Профессиональный рекорд в боксе у Александра — 21-0. В последний раз украинец выходил на ринг 27 августа 2023 года. Тогда чемпион мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring победил в девятом раунде техническим нокаутом британца Даниеля Дюбуа на турнире во Вроцлаве (Польша).

Тайсон Фьюри (слева) и Александр Усик. Фото Reuters

Сколько Фьюри и Усик получат за бой

Тайсон Фьюри заработает 115 миллионов долларов, а Александр Усик получит 60 миллионов долларов за поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом сообщает инсайдер и обозреватель talkSPORT Саймон Джордан.

По данным издания The Story Insider, боксеры получат другие суммы. Фьюри заработает гарантированные 20 миллионов долларов, а Усик — 8. Основные суммы спортсмены получат от продаж PPV (pay-per-view): доходы от платных трансляций будут распределены в соотношении 65 на 35 процентов в пользу Фьюри. Если в общей сложности продадут один миллион трансляций, то Усик заработает 47 миллионов долларов, а Фьюри — 80 миллионов. По оценкам организаторов турнира Ring of Fire, пользователи приобретут не менее 1,3 миллиона подписок на показ боя Фьюри — Усик.

Кто фаворит в бою Фьюри и Усика: прогноз и коэффициенты

Легендарный боксер Майк Тайсон назвал Фьюри фаворитом в поединке с Усиком. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе считает, что британец задавит мощью украинца.

«С нетерпением жду боя Фьюри — Усик, — сказал Тайсон на YouTube-канале FightHype.com. — Это будет интересный поединок. Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он просто подавит его своей мощью. Я должен выбрать Фьюри. Думаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжелом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими бойцами».

При этом экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Белью, наоборот, считает, что победу одержит Усик.

«Усик способен адаптироваться к любому стилю соперника, — приводит слова Белью Boxingnews24. — Хотя в начале поединка Фьюри может создать некоторые трудности из-за своего физического состояния и размеров, но в итоге Усик сможет подстроиться, взять инициативу и одержать победу по очкам. Раньше Фьюри был более массивным, менее гибким бойцом, который полагался на свои физические преимущества. Теперь он предпочитает давить на противников. Это именно то, что подходит Усику. Если бы Усик и Фьюри имели схожие физические параметры, эта встреча даже не обсуждалась бы. Фьюри не смог бы выиграть ни одного раунда».

По мнению букмекеров, шансы на победу у Фьюри и Усика практически одинаковые. Сделать ставку на удачный исход в пользу украинца можно с коэффициентом 1,96, а победа британца идет за 1.98. Поставить на ничью можно за 15.00.

Полный кард турнира с боем Фьюри — Усик: расписание и время начала

Кроме главного события вечера бокса Фьюри — Усик на турнире Ring of Fire также пройдет еще несколько поединков, включая бой экс-чемпиона из России Сергея Ковалева со шведом Робином Сафаром и другие противостояния.

В приведенном расписании — ориентировочное время начала боев в Эр-Рияде по московскому времени.

Кард турнира Ring of Fire 18 и 19 мая 2024

19.30. Айзек Лоу (24-2-3) — Хасибулла Ахмади (16-1)

20.00. Дэвид Ньика (7-0) — Михаэль Зайтц (12-0)

20.30. Даниэль Лапин (9-0) — Октавио Пудивитр (9-1)

21.00. Сергей Ковалев (35-4-1) — Робин Сафар (16-0)

21.30. Марк Чемберлен (15-0) — Джошуа Олувасеун (23-1)

22.00. Мозес Итаума (10-0) — Илья Мезенцев (25-3)

22.30. Фрэнк Санчес (25-0) — Агит Кабайел (24-0)

23.00. Джо Кордина (17-0) — Энтони Какаче (21-1)

00.00. Джей Опетая (24-0) — Майрис Бриедис (28-2)

01.00. Александр Усик (21-0) — Тайсон Фьюри (34-0-1)

Пресс-конференция перед турниром Ring of Fire. Фото Reuters

Где смотреть трансляцию боя Фьюри — Усик

Бой Фьюри — Усик в прямом эфире покажут по платной подписке на платформе ESPN+ (США), на канале TNT Sports Box Office (Великобритания) и в стриминговом сервисе DAZN.

В России не будет официальной видеотрансляции поединка между Усиком и Фьюри. Искать видеотрансляцию в ночь на 19 мая можно в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий боя Фьюри — Усик и других поединков вечера бокса в Эр-Рияде.

Узнать больше информации о поединке Усика с Фьюри можно в разделе бокса на нашем сайте, где публикуются обзоры боев, интервью и другие актуальные материалы.