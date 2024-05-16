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Сегодня, 16:15

Как Фьюри превратился из безобразного пузача в стройнягу перед боем с Усиком? Объясняет его диетолог

Фьюри сидел на специальной диете перед боем с Усиком
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Секреты чемпиона.

Тайсон Фьюри изрядно удивил публику физической формой на подходе к бою против Александра Усика. Знаменитое пузо британца исчезло, теперь на его месте плоский, мускулистый живот.

Чтобы добиться таких результатов, Тайсону пришлось изменить тренировочную программу и сверхдисциплинированно питаться по специальной диете из шести приемов пищи в день.

Диету разработал известный по работе с бойцами специалист Грегг Марриот. О ней он подробно рассказывал изданию Men's Health.

Фото Соцсети

***

«Я делаю для Тайсона абсолютно все. Я бужу его коллагеном, я не даю бойцам никакой свободы действий, все делаю сам. Я живу с ним, я сижу рядом с ним, я слежу, чтобы он принимал вовремя все витамины, я не оставляю ни одного камня не перевернутым».

Диета Тайсона Фьюри:

3000 калорий в дни отдыха

4500-6000 калорий в тренировочные дни

6-разовое питание

Фото Соцсети

Сразу при пробуждении: высокая доза витамина С, коллаген, черный кофе.

Завтрак: три варианта: а) или два тоста на закваске, с маслом авокадо, табаско из свежего чеснока и черным перцем. Три яйца. Свежие сливовидные помидоры и около 250 г постного говяжьего фарша в виде колбасок; б) или овсянка и протеин со свежими орехами и семенами чиа; в) или большой омлет.

Утренний перекус после спортзала: протеиновая гранола, обезжиренный греческий йогурт и черника.

Обед: две куриные грудки, 125 граммов риса. Греческий салат с сыром фета.

 
Александр Усик. Зверские нагрузки Усика в кэмпе к Фьюри. Спаррингует 15 раундов по 3,5 минуты, всего 20 секунд на отдых

Второй обед: пять рисовых лепешек, натуральное арахисовое масло и кусок арбуза. Изолят сывороточного протеина из говядины.

Ужин: 500 граммов картофеля (мелко обжаренного и приправленного). Большой 400-граммовый стейк из филе. Дижонская горчица. Жареные овощи: брокколи, спаржа и свекла.

Второй ужин: обезжиренный греческий йогурт, арахисовое масло и ванильная эссенция.

Добавки по ходу дня: порошок декстрина, магний, жир атлантической рыбы.

«Любимое блюдо Тайсона — сосиски. Он британец старой закалки. На самом деле то, что я ему даю, — не совсем сосиски. Это просто нежирная говядина, она похожа на сосиски, но это другое.

Я тщательно следил, чтобы включать в его рацион достаточное количество овощей. Это легко сказать, но трудно сделать. Он не любитель овощей, поэтому я пытался их как-то маскировать.

Фото Соцсети

Я не тот диетолог, который любит считать калории. Я использую более гибкий подход к планированию питания, корректируя его в соответствии с прогрессом своего бойца и уровнем активности. Я слежу за бойцом каждый день, проверяю его вес и процент жира. Я настаивал на том, чтобы Тайсон ел часто, шесть раз в день. Раньше он ел два-три раза в день.

Тайсон — ультрадисциплинированный атлет, с силой воли, которую я видел у считаных единиц. Он не ест что-то до тех пор, пока я не дам команду. Диетологу сначала нужно добиться доверия бойца, а потом применять свои методы. Я не начинаю сразу с питания, я строю доверие. Конкретно к этому бою Тайсон хотел вернуть себе хороший внешний вид, а вместе с этим видом приходит и хорошее самочувствие, и запас сил».

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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