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Сегодня, 21:12

Россиянка Курбонмамадова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Дарья Курбонмамадова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы-2023 по дзюдо.

В финальном поединке в весовой категории до 57 кг Курбонмамадова победила сербку Марику Перишич. Третью строку разделили француженка Сара-Леони Сизик и Нора Гякова (Косово).

В мужских соревнованиях до 66 кг россиянин Мурад Чопанов проиграл в поединке за бронзовую медаль Валиду Хьяру (Франция). В малом финале Рамазан Абдулаев в весовой категории до 60 кг уступил Франциско Гарригосу (Испания).

Чемпионат Европы по дзюдо проходит с 3 по 5 ноября в Монпелье (Франция) на арене «Сюд де Франс». Дзюдоисты из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе.

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