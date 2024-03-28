Бой Минеева и Глухова пройдет 28 апреля в Ульяновске

В Ульяновске во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» 28 апреля Владимир Минеев проведет бой с Константином Глуховым.

Бой пройдет в рамках Кубка России по кикбоксингу и всероссийских соревновании по этому виду спорта, которые состоятся с 21 по 29 апреля. В турнире поединки пройдут в дисциплинах «лайт-контакт», «лоу-кик», «поинтфайтинг», «сольные композиции», «К1» и «фулл-контакт».

12 марта стало известно, что кикбоксер Глухов из Латвии получил статус репатрианта в России и подаст документы на получение гражданства РФ. В ММА на его счету 35 побед и 17 поражений.

Минеев в прошлом бою по правилам кикбоксинга победил Ивана Штыркова (22-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 18 ноября 2023 года на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».