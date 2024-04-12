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Сегодня, 14:30

Лев Мазараки: «В этом году ФКР расширяет географию вузов, где пройдут открытые тренировки по кикбоксингу»

Фото Пресс-служба ФКР
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Федерация кикбоксинга России и Группа компаний Стилобат провели первую в 2024 году открытую «звездную» тренировку для студентов Московского авиационного института (МАИ). Спортивным опытом поделились: Константин Глухов, Родион Шеремет и Татьяна Михеева.

Старт программе «Кикбоксинг в Вузы» был дал год назад. Первыми инициативу по популяризации кикбоксинга среди студентов поддержали: МГТУ им Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский Горный Университет и МГИМО. О тонкостях подготовки к соревнованиям учащимся рассказывали Анастасия Янькова, Владислав Туйнов, Артем Пашпорин, Даци Дациев, Владимир Тюрин, Владислав Туйнов, Ислам Муртазаев и Бейбулат Исаев.

В спортивном клубе Московского авиационного института (МАИ) со студентами поделились боевыми навыками профессионального кикбоксинга звезды российского ринга. Константин Глухов — профессиональный кикбоксер, победитель отборочного турнира гран-при K-1 (Рига, 2008), победитель отборочного турнира гран-при K-1 (Стамбул, 2010), чемпион Европы, чемпион Азии, чемпион мира по кикбоксингу. Глухов совсем скоро — 28 апреля — выступит на турнире ФКР ПРО 9 на «Волга-Спорт-Арене» в Ульяновске, где его соперником станет Владимир Минеев. В ноябрьском бою по правилам кикбоксинга Минеев победил Ивана Штыркова (22-2) единогласным решением судей. Что касается Глухова, в феврале он уступил в кикбоксерском поединке Алексею Стояну на турнире в Сочи, а летом прошлого года в драматичном реванше победил Михаила Газаева по правилам смешанных единоборств. Всего в активе опытнейшего Глухов более ста боев в кикбоксинге и ММА, если точнее — 81 поединок в кикбоксинге, в 55 из которых он одержал победу (в том числе 34 нокаута).

Фото Пресс-служба ФКР

Родион Шеремет — чемпион Московской области по кикбоксингу среди профессионалов, мастер спорта России, чемпион Кубка России 2023, чемпион Москвы 2022, бронзовый призер чемпионата России 2023. Сочетающий выступления в любительском и профессиональном кикбоксинге Шеремет раскрыл свою технику ведения боя.

Представительница «поинтфайтинга», член сборной России по кикбоксингу и по совместительству выпускница МАИ Татьяна Михеева рассказала об особенностях своей скоростной дисциплины. Татьяна Михеева — победитель первенства России (2015, 2019), двукратный финалист Кубка мира (2019), бронзовый призер Кубка мира (2016), финалист чемпионата России (2022, 2023), победитель международных соревнований «Россия — спортивная держава» 2022, финалист Кубка России 2022, победитель международных соревнований — «Открытый чемпионат и первенство стран ШОС» 2023.

Лев Мазараки, председатель совета директоров Группы компаний Стилобат, член Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России: «Как и было анонсировано в конце прошлого года, совместная деятельность ФКР и Группы компаний «Стилобат» по привлечению молодежи в кикбоксинг и развитию физической культуры среди студентов в 2024-м выходит на новый уровень. Был взят четкий курс на повышение узнаваемости нашего вида спорта в учебных заведениях, результатом чего стала серия мастер-классов для студентов с участием звездных бойцов. Этот опыт был признан однозначно успешным, в этом году мы расширяем географию вузов, так звезды основных событий ФКР проведут открытые тренировки в крупнейших региональных учебных заведениях нашей страны».

(Екатерина Снеткова)

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