Владимир Минеев.

Турнир ФКР ПРО при поддержке AMC Fight Nights пройдет во дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске в воскресенье, 28 апреля. В главном событии вечера состоится поединок в весовой категории свыше 91 кг между россиянином Владимиром Минеевым и латвийцем Константином Глуховым. Начало — в 17.00 по московскому времени. Формат боя — 5 раундов по 3 минуты по правилам кикбоксинга.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире следить за поединком Минеев — Глухов можно на канале UDAR.

34-летний Минеев в ММА провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, 1 поражение, еще один поединок завершился вничью.

У 44-летнего Глухова в смешанных единоборствах — 35 побед и 17 поражений.