Боец Резников заявил, что у его отца случился инфаркт

Третий номер рейтинга ACA в легком весе Артем Резников (24-7) рассказал, что его отец успешно перенес операцию на сосудах.

«Полтора месяца назад у моего отца случился обширный инфаркт, сегодня он перенес вторую операцию на сосудах. Слава богу, все прошло успешно, а это поражение просто пух по сравнению с проблемами, которые могут быть в жизни. Главное, чтобы наши близкие были живы и здоровы, а когда что-то может случиться с нашими близкими, то и все, к чему мы стремимся, станет ненужным нам.

Бои продолжать буду, не буду брать долгую паузу либо завязывать, но теперь никаких раскруток боя и никаких интервью. Буду тихо и молча делать свою работу», — написал Резников в соцсетях.

Али Багов (32-11) победил Резникова техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.