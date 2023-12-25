Юсуф Раисов проведет бой с Андреем Кошкиным в полусреднем весе

28-летний российский боец ACA Юсуф Раисов (21-3) в интервью «СЭ» заявил, что в турнире ACA 168 у него должна была пройти битва взглядов с четвертым номером рейтинга в полусреднем весе Андреем Кошкиным (23-10).

— У меня свои цели. У меня должен был быть face to face с Андреем Кошкиным, анонс следующего поединка. Но у Андрея задержали рейс, и уже несколько раз ему старались купить билет, хотя бы чтобы он смог прилететь. Но в связи с проблемами, наверное, в воздухе у него не получилось.

— А в каком весе бой?

— Я высказал свое мнение, что мне этот поединок интересен. Асланбек [Бадаев] написал, что они сказали, что им интересен этот бой в 77 кг. Честно сказать, я уважаю Андрея, но в 70 кг этот поединок меня не будоражит. А в 77 кг, я считаю, это будет для меня хорошая, тяжелая победа. Я надеюсь на это. Мне придется подобрать ключ. Как только мне Асланбек сказал, я просмотрел два или три поединка Андрея.

— Как вообще родилась идея этого боя? Как по мне, это очень интересная пара бойцов.

— Мы были в раздевалке с Андреем, и как-то мне эта мысль еще до поединка с Матмуратовым в голову пришла. Потом я увидел, что Андрей тоже в углу Матмуратова, он воочию увидел мой последний поединок, и я высказался об этом, потому что в легком весе пока я никого не вижу. Ребята заняты в Гран-при, а те, кто выпадают из Гран-при, на поражении. А на поражении мне ребята не особо интересны на данный момент, потому что я иду вверх. Этот поединок я посчитал для себя тяжелым. Где-то я высказался, и они тоже высказались, их менеджмент высказался. Мне сказал об этом Асланбек. Я сказал: «Поехали».

— Разница в габаритах не будет большой проблемой для тебя?

— Я не думаю. Я хочу какую-то проблему, потому что ты бываешь более заряжен. Но я не думаю, что разница в габаритах вообще будет, потому что год назад он тоже выступал в 70 кг. Обычно спортсмены свой вес не говорят. Мне скрывать нечего, я сейчас вешу 87 кг. Но я не боец полусреднего веса, но раз уж я высказался как сторона «А», сторона «Б» приняла этот поединок. Мне показалось, что неправильно будет с моей стороны говорить: «Нет, я хочу бой в 70 кг». Я уже высказывался за бой в 77 кг. Я считаю, это будет хороший бой.

Раисов прошлый бой выиграл у Александра Матмуратова (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 ноября на ACA 165 в Санкт-Петербурге.

Кошкин прошлый бой выиграл у Линкольна Пуига (12-6) техническим сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 3 ноября на ACA 165 в Санкт-Петербурге.