Хабибуллин ожидает яркий бой с Фроесом

Российский боец АСА Глеб Хабибуллин прокомментировал предстоящий поединок с бразильцем Фелипе Фроесом.

«Фроес — это однозначно вызов для меня. Как только я увидел, что он изъявил желание помериться силами, меня это очень сильно заинтересовало, потому что это будет очень яркий бой. В первую очередь, он опасен своим опытом. В лиге он очень давно, можно сказать, что уже побился со всеми топами. У него хороший бэкграунд и опасная стойка», — цитирует Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

Поединок между бойцами пройдет 19 апреля на турнире АСА 174 в Санкт-Петербурге. В последнем бою в декабре 2023 Хабибуллин единогласным решением судей победил бразильца Маркоса Родригеса.